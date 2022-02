Pechino 2022 | venerdì 4 febbraio | calendario | programma | orari e diretta tv

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il, il, glie le dirette tv di. Il giorno della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi diè arrivato. Alle 13:00 italiane, le 20:00 cinesi, arriverà il momento tanto attesa ma le gare proseguono con l’Italia del doppio misto di curling che proseguirà il suo torneo. Comincia anche il team event di pattinaggio artistico con gli azzurri che vogliono far bene. Laè affidata ai canali Rai, ad Eurosport e lo streaming a Discovery+ mentre su Sportface.it potrete trovare tutti i risultati aggiornati, i live e le cronache per non perdervi davvero nulla. ILCOMPLETO GIORNO PER GIORNO DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI ...

... per le piste di Genting dove si svolgeranno le competizioni di freestyle, in quelle di Aoti dove saranno di scena le discipline nordiche e a, dove sono previste le gare acrobatiche dello ......Sliding Centre andranno in scena le ultime due prove di allenamento per quanto riguarda il singolo maschile in vista della gara che assegnerà le medaglie ai Giochi Olimpici invernali di...Michela Moioli sarà la portabandiera dell’Italia in occasione della Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La snowboarder avrà il compito di guidare la delegazione azzurra ...La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 andrà in scena a partire dalle ore 13.00 italiane di venerdì 4 febbraio. Nella capitale cinese sono avanti sette ore rispetto a noi: a ...