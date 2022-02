Ospina addio al Napoli: destinazione Juventus (Di venerdì 4 febbraio 2022) David Ospina pronto a lasciare il Napoli, secondo le ultime voci di mercato la Juventus è pronto ad ingaggiarlo a parametro zero. Il portiere colombiano è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno del 2022. Il club azzurro sembra orientato a puntare su Alex Meret, con cui si sta discutendo il rinnovo, ma si parla anche di Strakosha, che può arrivare al Napoli a parametro zero. Insomma anche il Napoli sembra orientato a dire addio ad Ospina, quindi il portiere sta decidendo la sua futura destinazione. Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse del Real Madrid oer Ospina, ma anche la Juventus ha fatto dei passi avanti. L’estremo difensore ha 33 anni, ma fisicamente sta bene ed è molto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 4 febbraio 2022) Davidpronto a lasciare il, secondo le ultime voci di mercato laè pronto ad ingaggiarlo a parametro zero. Il portiere colombiano è in scadenza di contratto con ila giugno del 2022. Il club azzurro sembra orientato a puntare su Alex Meret, con cui si sta discutendo il rinnovo, ma si parla anche di Strakosha, che può arrivare ala parametro zero. Insomma anche ilsembra orientato a diread, quindi il portiere sta decidendo la sua futura. Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse del Real Madrid oer, ma anche laha fatto dei passi avanti. L’estremo difensore ha 33 anni, ma fisicamente sta bene ed è molto ...

