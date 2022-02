Olimpiadi Pechino 2022 | Malagò | “Sofia Goggia è pronta | sta tornando”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “Saranno Giochi dove potrà accadere di tutto. Rivolgo da qui un abbraccio a tutte le atlete e gli atleti dell’Italia Team. E a proposito, ho ricevuto un video privato da: è, sta!”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, al termine della cerimonia di apertura delledi: “La cerimonia d’apertura è sempre un’emozione indescrivibile, unica e, ogni volta che la vedi, dal vivo o in televisione, come è toccato a me, capisci perché lesono l’unico spettacolo al mondo globalizzante. Sono a poche centinaia di metri dallo stadio, da solo in una stanza d’albergo per il Covid, e mai mi sarei immaginato di poter vivere un’esperienza simile. Comunque, mi sono molto ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Pyeongchang, 2018 All'Ice Arena Yuzuru Hanyu reduce da un infortunio alla caviglia che aveva messo a rischio la… - RaiDue : ???? ECCOLI ???? Guidato dalla nostra portabandiera Michela Moioli, il Team Azzurro sfila a #Beijing2022 ?? ?? Segui… - Coninews : Stesso stadio, stessa magia a cinque cerchi. ??? Tra poco al National Stadium di Pechino, già teatro 14 anni fa del… - TV7Benevento : Olimpiadi: Bach, 'rispettare tregua olimpica, diamo una possibilità alla pace' - - News24_it : LIVE Pechino 2022 - Cerimonia d’apertura: tra poco l’accensione della fiamma - La Gazzetta dello Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

"Semplici, sicure ed emozionanti" : al via ledicon il presidente Xi Jinping che non perde occasione nel video messaggio inviato alla 139/esima sessione del Cio, prima dell'imminente cerimonia inaugurale, di rinnovare le sue ...Nell'agosto 2008 Putin partecipò all'apertura delleestive ae nel febbraio 2014 Xi Jinping alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali a Sochi. 4 febbraio 2022Tra gli azzurri in gara alle Olimpiadi invernali, al via oggi a Pechino, c’è anche chi è stato protagonista nell’atletica. È il caso dello sprinter Delmas Obou, impegnato ora come frenatore nel bob ...Pechino, 4 feb. (Adnkronos) - "L'obiettivo è unire l'umanità in tutta la sua diversità, questa è una missione che è stata approvata dalle Nazioni Unite con la risoluzione approvata per la tregua ...