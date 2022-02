L’intelligence italiana | democratica ed efficiente | è un fiore all’occhiello

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’affaire Belloni, con la sua candidatura alla presidenza della Repubblica, ha messo in luce un dato stranamente misconosciuto e addirittura vituperato: la tanto bistrattata Seconda Repubblica ha un merito che nessuno le riconosce: ha dato al paese un sistema e dirigenti dei Servizi di intelligence di altissima qualità, tra i più efficienti del mondo e di assoluta garanzia. Non è poco nel Paese nel quale tutta la stagione delle stragi ha visto in opera servizi deviati, più dirigenti del Sifar e del Sid, del Sismi e del Sisde trascinati in tribunale per vicende malmostose, in un clima di incerta affidabilità. Poco importa che qualcuno, come Matteo Renzi e Luigi Di Maio, ma anche Lorenzo Guerrini, abbia storto il naso di fronte alla prospettiva del passaggio della Elisabetta Belloni dal Dis al Quirinale giudicandola «roba da paese ...