L’importanza degli eventi aziendali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Negli ultimi anni a causa della pandemia causata dal coronavirus, in molte aziende, si è passati allo smart working causando così una perdita importante, ovvero la perdita del gruppo di lavoro. A molti sembrerà banale, ma il distanziamento tra gli individui che compongono il gruppo di lavoro comporta un notevole peggioramento del clima lavorativo, in quanto si perde la comunicazione tra le persone e conseguentemente ci rimette anche la produttività dell’azienda stessa. È per questo che molte aziende stanno cercando di recuperare le condizioni di lavoro pre-pandemia investendo su eventi aziendali mirati appunto a ricompattare il gruppo di lavoro. Tali eventi possono spaziare indistintamente da attività indoor o outdoor. Stiamo parlando, per esempio, di aperitivi o cene vere e proprie, oppure di giochi di collaborazione come le escape ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Negli ultimi anni a causa della pandemia causata dal coronavirus, in molte aziende, si è passati allo smart working causando così una perdita importante, ovvero la perdita del gruppo di lavoro. A molti sembrerà banale, ma il distanziamento tra gli individui che compongono il gruppo di lavoro comporta un notevole peggioramento del clima lavorativo, in quanto si perde la comunicazione tra le persone e conseguentemente ci rimette anche la produttività dell’azienda stessa. È per questo che molte aziende stanno cercando di recuperare le condizioni di lavoro pre-pandemia investendo sumirati appunto a ricompattare il gruppo di lavoro. Talipossono spaziare indistintamente da attività indoor o outdoor. Stiamo parlando, per esempio, di aperitivi o cene vere e proprie, oppure di giochi di collaborazione come le escape ...

Advertising

TeresaBellanova : Francesca Ceotto prima donna viceconsole degli storici camalli di Genova. Un significativo cambio di passo nella Co… - MattHsl93 : RT @SMartySald: Oggi mamma farà TAC e PET per vedere cosa ha deciso di fare l’ospite non invitato. Vi ricordo che oggi è il #WorldCancerDa… - AnfetaMilan : elenco degli avvertimenti del 5 Febbraio, in ordine di importanza: - Finale di Sanremo - Festa di Sant’Agata -… - TheAngloItalian : RT @SMartySald: Oggi mamma farà TAC e PET per vedere cosa ha deciso di fare l’ospite non invitato. Vi ricordo che oggi è il #WorldCancerDa… - Livia_DiGioia : RT @SMartySald: Oggi mamma farà TAC e PET per vedere cosa ha deciso di fare l’ospite non invitato. Vi ricordo che oggi è il #WorldCancerDa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’importanza degli L’importanza dei comuni per il rilancio del turismo in Italia Fondazione Openpolis