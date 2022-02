La Rai si accende sulle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Italia alla Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali 2022 A 14 anni di distanza dai Giochi del 2008, Pechino torna ad essere la “città olimpica” in occasione delle Olimpiadi Invernali 2022, in programma nella capitale cinese dal 4 al 20 febbraio. Ecco dove seguirle. Olimpiadi Invernali 2022 in chiaro sulla Rai La Rai si accende sui Giochi Invernali trasmettendo in chiaro circa 100 ore di programmazione, 16 al giorno, a cominciare dalla cerimonia d’apertura di oggi su Rai 2. Sarà il secondo canale, insieme a Rai Sport, a garantire le gare e le medaglie in tv – con occhio di riguardo alla spedizione azzurra – che, complice il fuso orario con Pechino, saranno ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Italia alla Cerimonia d'Apertura delleA 14 anni di distanza dai Giochi del 2008,torna ad essere la “città olimpica” in occasione delle, in programma nella capitale cinese dal 4 al 20 febbraio. Ecco dove seguirle.in chiaro sulla Rai La Rai sisui Giochitrasmettendo in chiaro circa 100 ore di programmazione, 16 al giorno, a cominciare dalla cerimonia d’apertura di oggi su Rai 2. Sarà il secondo canale, insieme a Rai Sport, a garantire le gare e le medaglie in tv – con occhio di riguardo alla spedizione azzurra – che, complice il fuso orario con, saranno ...

