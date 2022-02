Giorgia Meloni al giuramento di Mattarella | “Presidenzialismo subito”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) “Fratelli D’Italia compatta in Aula in occasione deldel presidente della Repubblica”. Cosìsui social ieri, poco prima della cerimonia per ilbis del Capo dello Stato. “Non abbiamo votato Sergioe non condividiamo la scelta, ma rispettiamo sempre le istituzioni della Repubblica”, incalza la leader di FdI, ricordando agli L'articolo proviene da Inews24.it.

Se davvero l'ex Cavaliere dovesse confermare l'alleanza - tutta da ricostruire - con Matteo Salvini e, esponenti di spicco del partito azzurro potrebbero essere attratti da Italia al ...La sua presenza conferma le voci che la vogliono in procinto di passare nel partito di Giorgia Meloni. Una scelta che segna il definitivo addio dalla civica Identità Scafatese, oltre alla presa di ...