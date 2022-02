Dialogo tra Gesù di Nazaret e Gramsci di Ales 1

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 5 febbraio 2022)sta osservando la foto di copertina di un libro esposto nella vetrina della libreria La Fenice di via Merulana in Roma. È ilmaturo, quello dei Quaderni del carcere qui esposti nell’edizione critica, ma la foto non è la foto segnaletica che gli hanno fatto in carcere a metà degli anni Trenta, bensì la foto tessera di metà degli anni Venti, quando era giovane, a piede ancora libero, marxista e comunista: “Vedi cosa succede a scrivere, Antonio?” – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.