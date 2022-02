Da Cava de’ Tirreni a Canale 5, Nicola Senatore ospite ad ‘Avanti un altro! Pure di sera’ (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nico Senatore, cantante di Cava de’ Tirreni, è stato protagonista della puntata di domenica scorsa di ‘Avanti un altro! Pure di Sera‘. Il giovane ha partecipato nella squadra delle “Manie”, con caposquadra Pago di Temptation Island, contro il team degli “Artisti” guidato da Enzo Paolo Turchi. “La mia mania è stata quella dei peluches antisfiga” ha spiegato Nicola. “Sono stato il penultimo concorrente della serata e nonostante abbia risposto correttamente a tutte le domande, purtroppo scegliendo il pidigozzo non sono riuscito a superare la somma dell’altra concorrente per il gioco finale”. Il giovane, 26 anni, ha raccontato di essere stato contattato dalla redazione del programma che ha notato il suo profilo Instagram e lo ha ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nico, cantante dide’, è stato protagonista della puntata di domenica scorsa diundi Sera‘. Il giovane ha partecipato nella squadra delle “Manie”, con caposquadra Pago di Temptation Island, contro il team degli “Artisti” guidato da Enzo Paolo Turchi. “La mia mania è stata quella dei peluches antisfiga” ha spiegato. “Sono stato il penultimo concorrente della serata e nonostante abbia risposto correttamente a tutte le domande, purtroppo scegliendo il pidigozzo non sono riuscito a superare la somma dell’altra concorrente per il gioco finale”. Il giovane, 26 anni, ha raccontato di essere stato contattato dalla redazione del programma che ha notato il suo profilo Instagram e lo ha ...

