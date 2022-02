Curling, Olimpiadi 2022: risultati sesta sessione doppio misto. Successi all’extra end per Gran Bretagna ed USA (Di venerdì 4 febbraio 2022) La sesta sessione del round robin nel doppio misto del Curling alle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino, in Cina, oltre al successo dell’Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini per 10-2 sulla Repubblica Ceca di Zuzana Paulova e Tomas Paul dopo sei end, vede disputarsi altri tre incontri. Alle spalle degli azzurri in classifica, con tre Successi in quattro gare, si portano la Gran Bretagna, che piega l’Australia per 9-8 all’extra end, ed il Canada, che sconfigge la Cina padrona di casa per 8-6. Si rilanciano gli USA, che superano la Svezia per 8-7 all’extra end, agganciando Cina e Repubblica Ceca con due Successi in quattro ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladel round robin neldelalleInvernalidi Pechino, in Cina, oltre al successo dell’Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini per 10-2 sulla Repubblica Ceca di Zuzana Paulova e Tomas Paul dopo sei end, vede disputarsi altri tre incontri. Alle spalle degli azzurri in classifica, con trein quattro gare, si portano la, che piega l’Australia per 9-8end, ed il Canada, che sconfigge la Cina padrona di casa per 8-6. Si rilanciano gli USA, che superano la Svezia per 8-7end, agganciando Cina e Repubblica Ceca con duein quattro ...

