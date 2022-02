Covid Italia, anticorpi monoclonali e prescrizioni: il report (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Calano le prescrizioni di anticorpi monoclonali contro Covid-19 in Italia. Negli ultimi 7 giorni monitorati dall’Agenzia Italiana del farmaco Aifa, dal 27 gennaio al 2 febbraio, le richieste di farmaco sono state 2.659 contro le 3.199 della settimana precedente, con una media giornaliera in diminuzione del 16,15% (380 circa contro 453), per un totale di 44.232 a partire dal 10 marzo, quando questi medicinali sono stati autorizzati in via emergenziale in Italia. Sono 262, in continuo aumento, le strutture di 21 regioni o province autonome che hanno prescritto queste terapie. E’ il quadro che emerge dal 44esimo report Aifa sul monitoraggio di questi farmaci. La maggior parte dei pazienti trattati (21.061) ha ricevuto la combinazione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Calano ledicontro-19 in. Negli ultimi 7 giorni monitorati dall’Agenziana del farmaco Aifa, dal 27 gennaio al 2 febbraio, le richieste di farmaco sono state 2.659 contro le 3.199 della settimana precedente, con una media giornaliera in diminuzione del 16,15% (380 circa contro 453), per un totale di 44.232 a partire dal 10 marzo, quando questi medicinali sono stati autorizzati in via emergenziale in. Sono 262, in continuo aumento, le strutture di 21 regioni o province autonome che hanno prescritto queste terapie. E’ il quadro che emerge dal 44esimoAifa sul monitoraggio di questi farmaci. La maggior parte dei pazienti trattati (21.061) ha ricevuto la combinazione ...

Advertising

marcodimaio : Il monitoraggio dell'Iss sulla situazione #Covid in Italia ci dice che per la prima volta da settimane i numeri sta… - Adnkronos : Covid Italia, 'Cts verso scioglimento'. - NicolaPorro : ?? Covid, l'idea di Boris #Johnson è interessante. La Danimarca abolisce i divieti. E intanto in Italia le restrizio… - fanpage : Sono 99.522 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 884.893 tamponi effettuati tra mol… - Italia_Notizie : Maurizio Stecca, l’ex campione olimpico di boxe è guarito dal Covid: “Merito del vaccino, senza probabilmente non m… -