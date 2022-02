Covid Campania | dati e contagi del 4 febbraio

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 10.178 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore insu 77.794 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta al 13.00 %. Secondo idel ministero della Salute sono 20 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.354 mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 84 L'articolo proviene da Italia Sera.

sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al Covid 415 persone: - 4, residenti nel ... - 5, residenti nel comune di Contrada; - 1, residente nel comune di Conza Della Campania; - 1, ...10.178 positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore, 20 le vittime Sono 10.178 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Campania su 77.794 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta al 13.00 %. Secondo i dati del ministero della Salute sono 20 le vittime in un ...