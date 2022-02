Commisso ci va giù durissimo: "Fiorentina? Non tornerò a lavare i piatti come a 14 anni" (Di venerdì 4 febbraio 2022) Goal News Rocco Commisso è il presidente della Fiorentina dal luglio 2019. È stato eletto all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della società viola. Comisso è nato a Reggio Calabria il 5 luglio del 1944 ed è un imprenditore edile. Dal 1990 al 2019 è stato presidente dell'A.C. Reggina, società calcistica della sua città natale. Nel corso della sua presidenza ha portato la Reggina in Serie A, dove ha militato per tre stagioni. Nel 2009 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Un presidente molto amato. Ha iniziato la sua carriera partendo dal basso, sempre dedito al lavoro. Sulla possibile cessione della società ha parlato anche il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, dopo le polemiche seguite alla cessione di Vlahovic. Ha detto che nel maggio ... Leggi su goalnews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Goal News Roccoè il presidente delladal luglio 2019. È stato eletto all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della società viola. Comisso è nato a Reggio Calabria il 5 luglio del 1944 ed è un imprenditore edile. Dal 1990 al 2019 è stato presidente dell'A.C. Reggina, società calcistica della sua città natale. Nel corso della sua presidenza ha portato la Reggina in Serie A, dove ha militato per tre stagioni. Nel 2009 è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Un presidente molto amato. Ha iniziato la sua carriera partendo dal basso, sempre dedito al lavoro. Sulla possibile cessione della società ha parlato anche il presidente della, Rocco, dopo le polemiche seguite alla cessione di Vlahovic. Ha detto che nel maggio ...

Advertising

emmegiroma : @OfficialASRoma Giù le mani da Zaniolo. Attenti Friedkin, non fate come della valle e commisso che si sono prostrat… - emmegiroma : @ilRomanistaweb Giù le mani da Zaniolo. Attenti Friedkin, non fate come della valle e commisso che si sono prostrat… - emmegiroma : Giù le mani da Zaniolo. Attenti Friedkin, non fate come della valle e commisso che si sono prostrati ai padroni rub… - Nicco40003686 : Giù le mani da Rocco Commisso!!!!! - giorgetti_eros : Guardate di non far incazzare Vincenzo Italiano perché se va via lui altro che Pessina , il Franchi si butta giù no… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso giù Fiorentina, Commisso: "Deluso per le offese, devo riflettere. Vlahovic? Ecco com'è andata" E' un Rocco Commisso molto contrariato quello che interviene dagli Stati Uniti intervistato sul ... Le offese ricevute per la cessione di Vlahovic non gli sono andate giù. "Quando sono arrivato a ...

DV9, Barone e Rocco: la 'Fiesole' attacca Adesso, invece, dopo aver definito il serbo come un "piccolo uomo", con un lungo comunicato, questi stessi tifosi, si sono rivolti al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Non va giù la scelta ...

Valore sponsor maglia: Juventus ancora prima in Serie A JMania E' un Roccomolto contrariato quello che interviene dagli Stati Uniti intervistato sul ... Le offese ricevute per la cessione di Vlahovic non gli sono andate. "Quando sono arrivato a ...Adesso, invece, dopo aver definito il serbo come un "piccolo uomo", con un lungo comunicato, questi stessi tifosi, si sono rivolti al presidente della Fiorentina, Rocco. Non vala scelta ...