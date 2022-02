Blanco potrebbe non vincere Sanremo. Ha rifiutato il peperoncino di Orietta Berti! Video (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi è un altro giorno L’anatema di Orietta Berti. In collegamento dalla nave da crociera, con Oggi è un altro Giorno, la cantante ha bacchettato Blanco che aveva “un po’ snobbato” il peperoncino che gli aveva offerto l’inviato Domenico Marocchi. “Un po’ pesanti questi, mi irritano qualche…“ ha così col sorriso declinato l’offerta l’interprete di Brividi (se si riferiva alla gola o ad altre parti del corpo non lo sappiamo!) per poi continuare l’intervista asserendo che i vincitori annunciati alla fine non vincono mai ed elogiando Elisa. Ma potrebbe essere un altro il motivo per cui Blanco e Mahmood non vinceranno… E lo scopriamo dalle parole della Berti. Terminato il collegamento, l’Usignolo di Cavriago (qui la sua ultima gaffe) ha bacchettato il cantante ricordando che i Maneskin avevano accettato ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Oggi è un altro giorno L’anatema diBerti. In collegamento dalla nave da crociera, con Oggi è un altro Giorno, la cantante ha bacchettatoche aveva “un po’ snobbato” ilche gli aveva offerto l’inviato Domenico Marocchi. “Un po’ pesanti questi, mi irritano qualche…“ ha così col sorriso declinato l’offerta l’interprete di Brividi (se si riferiva alla gola o ad altre parti del corpo non lo sappiamo!) per poi continuare l’intervista asserendo che i vincitori annunciati alla fine non vincono mai ed elogiando Elisa. Maessere un altro il motivo per cuie Mahmood non vinceranno… E lo scopriamo dalle parole della Berti. Terminato il collegamento, l’Usignolo di Cavriago (qui la sua ultima gaffe) ha bacchettato il cantante ricordando che i Maneskin avevano accettato ...

