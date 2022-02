Avellino | sospiro di sollievo per Murano | ecco l’esito degli esami strumentali

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Purtroppo, mi è capitato questo piccolo infortunio. Speravo in un esordio diverso in casa, ma abbiamo avuto un risultato importante”. E’ stato il commento di Jacopo, dopo la vittoria arrivata contro la Juve Stabia, gara che lo ha visto uscire dal campo al 44? del primo tempo per infortunio. Nella mattinata l’attaccante si è sottoposto adche hanno scongiurato l’infortunio. La conferma in una nota redatta dalla società irpina: “Jacopoha fattostamattina. Il giocatore sta bene e sarà disponibile per la gara di Catanzaro“. Restano da verificare le condizioni di Antonino Di Gaudio, fermo a scopo precauzionale dopo qualche acciacco fisico in via di guarigione e Vincenzo Plescia ...