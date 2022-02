Austria | valanga in Tirolo | morti 5 scialpinisti

Leggi su italiasera

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Cinque persone sono morte a causa di unaa Spiss, nella provinciaca del, al confine con la Svizzera. Secondo quanto riferito dalla polizia, una persona ferita è stata trasferita nella Confederazione elvetica. Non sono state fornite informazioni sull’identità o la nazionalità delle vittime. A causa della neve fresca, vi sono state circa 60 valanghe fra ieri e oggi in. A Solden cinque persone sono rimaste sepolte, ma poi sono state tratte in salvo da una, quattro delle quali poi ricoverate in ospedale. Nella stazione sciistica di Glungezer, una donna tedesca è stata miracolosamente salvata dopo essere rimasta 15 minuti sotto 1,5 metri di neve. Era incosciente, ma respirava ancora ed è stata ricoverata in ospedale. “Sopravvivere per 15 minuti è un ...