Vincolo triennale dopo mobilità interprovinciale: si applica per qualsiasi preferenza espressa

Il docente soddisfatto nella mobilità interprovinciale sarà sottoposto al Vincolo triennale a prescindere dalla tipologia di preferenza. Novità prevista nel CCNI

