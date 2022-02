Vicino centrale Fukushima, il più grande impianto di produzione idrogeno solare del mondo (Di giovedì 3 febbraio 2022) All'ombra della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, che nel 2011 fu teatro dell'incidente atomico peggiore della storia dopo quello di Cernobyl, il Giappone ha costruito il più grande impianto di produzione di idrogeno solare del mondo, un progetto col quale punta a dare un'accelerazione ai suoi piani di decarbonizzazione. Si chiama - nella versione inglese del nome - Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R) ed è collocato nel territorio della città di Namie, a 250 km a nord di Tokyo, sostanzialmente a ridosso della centrale nucleare. La costruzione è iniziata ad agosto 2018 e si è conclusa a marzo 2020. Il suo obiettivo è quello di sviluppare un modello di business che ottimizzi l'utilizzo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) All'ombra dellanucleare diDaiichi, che nel 2011 fu teatro dell'incidente atomico peggiore della storia dopo quello di Cernobyl, il Giappone ha costruito il piùdididel, un progetto col quale punta a dare un'accelerazione ai suoi piani di decarbonizzazione. Si chiama - nella versione inglese del nome -Hydrogen Energy Research Field (FH2R) ed è collocato nel territorio della città di Namie, a 250 km a nord di Tokyo, sostanzialmente a ridosso dellanucleare. La costruzione è iniziata ad agosto 2018 e si è conclusa a marzo 2020. Il suo obiettivo è quello di sviluppare un modello di business che ottimizzi l'utilizzo ...

FabrizioCarfi : @Maxbruni @di_reddito @CarloCalenda Quando c'è stato il terremoto di magnitudo 9 in Giappone nel 2011 la centrale p… - MaxsoMagazine : @CarloCalenda Subito una bella centrale nucleare vicino casa sua - double_quasar : @Fed___co @SigieriB @CarloCalenda Peraltro non avrebbe senso perché non è pericoloso. Lo è invece vivere vicino ad… - MauroAsara : @antonioscorry @ellyesse Allora manteniamo la gente nell'ignoranza e facciamogli credere che avere invece una centr… - LupenPalermo : @herisson13 @GiuseppeConteIT Il nucleare va bene solo se fanno la centrale vicino a casa tua. Altrimenti non se ne fa nulla. -