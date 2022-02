Tassonomia verde | le lobby vincono su scienza e società civile Ora opponiamoci in Parlamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ecco qui. La frittata è fatta. La Commissione Europea, nella persona della sua elegante commissaria ai servizi finanziari Mairead McGuinness, che ha approfittato per fare una bella dimostrazione di come suona il gaelico in sala stampa, ha presentato ieri la proposta di atto delegato sulla, la classificazione di un vasto numero di attività come coerenti con gli obiettivi europei di neutralità climatica; lo ha fatto arrampicandosi su vari specchi, per giustificare l’ingiustificabile e cioè che nucleare e gas sono attività verdi comparabili a rinnovabili ed efficienza energetica. Ovviamente non l’ha detto in modo così netto e si è molto dilungata sul fatto che lavuole “solo” essere una guida per gli investimenti privati, nella quale è possibile distinguere fra attività di transizione e quelle che sono proprio verdi; ma poiché nella ...