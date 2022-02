Sanremo 2022, pagelle terza serata: Lauro che delusione (5), Drusilla finalmente una conduttrice (9), l'orario è un'agonia (0) (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'orario 0 A mezzanotte e mezza mancano ancora 6 cantanti. E' un'agonia. Chiunque di noi si fosse illuso che Amadeus quest'anno ci mandasse a dormire ad un orario decente si... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'0 A mezzanotte e mezza mancano ancora 6 cantanti. E' un'. Chiunque di noi si fosse illuso che Amadeus quest'anno ci mandasse a dormire ad undecente si...

