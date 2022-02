Sanremo 2022: capita anche ai migliori di deludere. A Checco Zalone è successo all’Ariston (Di giovedì 3 febbraio 2022) capita. capita proprio ai fuoriclasse di arrivare all’appuntamento più atteso e di non esprimersi al meglio, di deludere un po’. E a Checco Zalone, che è e resta un fuoriclasse, è capitato ieri sera a Sanremo. Ha cominciato proprio sottotono con una Cenerentola calabro-brasiliana stiracchiata, prevedibile e vecchiotta, quasi da far rimpiangere sullo stesso tema la Bella gioia di Cochi e Renato. Poi è andato migliorando con la parodia del rapper milanese che pur avendo sfondato e muovendosi tra corso Como e il bosco verticale non riesce a superare il trauma della sua infanzia, quando era non proprio povero ma “meno ricco”: azzeccatissimo il bersaglio della parodia, un po’ complicata la dinamica comica. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022)proprio ai fuoriclasse di arrivare all’appuntamento più atteso e di non esprimersi al meglio, diun po’. E a, che è e resta un fuoriclasse, èto ieri sera a. Ha cominciato proprio sottotono con una Cenerentola calabro-brasiliana stiracchiata, prevedibile e vecchiotta, quasi da far rimpiangere sullo stesso tema la Bella gioia di Cochi e Renato. Poi è andato migliorando con la parodia del rapper milanese che pur avendo sfondato e muovendosi tra corso Como e il bosco verticale non riesce a superare il trauma della sua infanzia, quando era non proprio povero ma “meno ricco”: azzeccatissimo il bersaglio della parodia, un po’ complicata la dinamica comica. Il ...

