Roma, Pruzzo: «Il futuro di Zaniolo appartiene a lui. Ha tre carte in mano…» (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ex bomber della Roma Pruzzo ha parlato della situazione legata al rinnovo di Zaniolo Roberto Pruzzo, ex bomber della Roma, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della situazione al rinnovo di Zaniolo in casa giallorossa. RINNOVO Zaniolo – «Il calcio oggi funziona così. La situazione non mi pare diversa da quella che ha portato Vlahovic alla Juventus. Quando arrivi a due anni dalla scadenza di un contratto, è il momento delle scelte. Il futuro di Zaniolo appartiene a Zaniolo. Nicolò ha tre carte in mano: prolungare con la Roma, accettare la proposta di una squadra, arrivare a scadenza e valutare l’opzione migliore. In futuro i giocatori ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ex bomber dellaha parlato della situazione legata al rinnovo diRoberto, ex bomber della, in una intervista a Il Messaggero ha parlato della situazione al rinnovo diin casa giallorossa. RINNOVO– «Il calcio oggi funziona così. La situazione non mi pare diversa da quella che ha portato Vlahovic alla Juventus. Quando arrivi a due anni dalla scadenza di un contratto, è il momento delle scelte. Ildi. Nicolò ha trein mano: prolungare con la, accettare la proposta di una squadra, arrivare a scadenza e valutare l’opzione migliore. Ini giocatori ...

