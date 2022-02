“Quella scema…”. Checco Zalone manda in tilt Sanremo: la frase rimbomba all’Ariston ed è bufera (Di giovedì 3 febbraio 2022) Checco Zalone superstar al Festival di Sanremo 2022. Nel secondo appuntamento il comico pugliese ha preso il posto di Fiorello, grande mattatore della serata di apertura, e ha fatto il suo ingresso dalla galleria, tra ‘’il popolino’’. “Umiltà, Amadeus”, ammonisce dalla galleria Checco Zalone, “questa è gente vera, io amo il popolino”. Poi, sbagliando strada, arriva sul palco.”Faccio lo stupido ma sono un ragazzo di provincia”, ha detto il comico e una volta sul palco, finge di commuoversi ironizzando sulle lacrime versate dal leader della band Damiano. “Mi commuovo, visto che piangono tutti… Mi sento un Maneskin. È emozionante essere qua. Ma voglio dire, me lo merito. Poi guardo Amadeus e dico, certo che me lo merito, è il minimo che mi potesse dare la vita”. Poi, inizia a punzecchiare ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)superstar al Festival di2022. Nel secondo appuntamento il comico pugliese ha preso il posto di Fiorello, grande mattatore della serata di apertura, e ha fatto il suo ingresso dalla galleria, tra ‘’il popolino’’. “Umiltà, Amadeus”, ammonisce dalla galleria, “questa è gente vera, io amo il popolino”. Poi, sbagliando strada, arriva sul palco.”Faccio lo stupido ma sono un ragazzo di provincia”, ha detto il comico e una volta sul palco, finge di commuoversi ironizzando sulle lacrime versate dal leader della band Damiano. “Mi commuovo, visto che piangono tutti… Mi sento un Maneskin. È emozionante essere qua. Ma voglio dire, me lo merito. Poi guardo Amadeus e dico, certo che me lo merito, è il minimo che mi potesse dare la vita”. Poi, inizia a punzecchiare ...

