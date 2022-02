Quando la fabbrica arrivò in tv sotto forma di un feuilleton (Di venerdì 4 febbraio 2022) R.W. Fassbinder muore quarant’anni fa, il 10 giugno del 1982, aveva 37 anni e una filmografia imponente (più radiodrammi, regie teatrali, serie per la tv, scritti critici e teorici illuminanti), scandita dal desiderio quasi frenetico di fare, sperimentare, creare, mettere alla prova talento e mezzi produttivi in un corpo a corpo dolcemente spericolato col proprio tempo, i vissuti e la materia di cui sono composti – aveva cominciato a girare neppure a vent’anni i primi corti dedicati a Godard e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 4 febbraio 2022) R.W. Fassbinder muore quarant’anni fa, il 10 giugno del 1982, aveva 37 anni e una filmografia imponente (più radiodrammi, regie teatrali, serie per la tv, scritti critici e teorici illuminanti), scandita dal desiderio quasi frenetico di fare, sperimentare, creare, mettere alla prova talento e mezzi produttivi in un corpo a corpo dolcemente spericolato col proprio tempo, i vissuti e la materia di cui sono composti – aveva cominciato a girare neppure a vent’anni i primi corti dedicati a Godard e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

