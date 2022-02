Qualificazioni Qatar 2022, Concacaf: Stati Uniti e Canada non deludono, bene anche Costa Rica e Messico (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continua la corsa alla qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022 nella Concacaf. Dopo la sconfitta contro il Canada nella scorsa sfida, gli Stati Uniti non deludono le aspettative contro l’Honduras portando a casa una netta vittoria (3-0) grazie ai gol di McKennie all’8?, Zimmerman al 37? e Pulisic al 67?. bene anche la capolista Canada, che in casa dell’El Salvador si è imposta per 0-2 con le reti di Hutchinson e David rimanendo così a distanza di quattro punto dagli statunitensi secondi in classifica. Vittorie di misura, invece, per Costa Rica e Messico, la prima in casa della Giamaica grazie al gol di Campbell mentre la seconda contro il Panama con la rete di ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Continua la corsa alla qualificazione ai Mondiali delnella. Dopo la sconfitta contro ilnella scorsa sfida, glinonle aspettative contro l’Honduras portando a casa una netta vittoria (3-0) grazie ai gol di McKennie all’8?, Zimmerman al 37? e Pulisic al 67?.la capolista, che in casa dell’El Salvador si è imposta per 0-2 con le reti di Hutchinson e David rimanendo così a distanza di quattro punto dagli statunitensi secondi in classifica. Vittorie di misura, invece, per, la prima in casa della Giamaica grazie al gol di Campbell mentre la seconda contro il Panama con la rete di ...

