Pubertà: precoce nelle bambine, aumento dei casi a causa del Covid

Pandemia, a 7 anni la prima mestruazione a causa di stress, ansia e vita sedentaria

Per Pubertà precoce si intende il raggiungimento della piena capacità riproduttiva prima del normale. Il periodo di transizione dall'infanzia all'adolescenza si verifica normalmente nelle femmine dagli 10/11 anni in su e nei maschi dai 13/14 anni. Recenti dati mostrano come sia crescita la percentuale di Pubertà precoce soprattutto per le bambine… Un aumento del 122% di questa malattia rara che preoccupa gli esperti

