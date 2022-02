Pregliasco sulla quarta dose: 'È molto probabile, sarà un richiamo annuale' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, ha spiegato che "la scadenza illimitata del Green Pass dopo la terza dose è un fatto tecnico. Noi non sappiamo ancora bene quant'è la ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il virologo Fabrizio, docente della Statale di Milano, ha spiegato che "la scadenza illimitata del Green Pass dopo la terzaè un fatto tecnico. Noi non sappiamo ancora bene quant'è la ...

Advertising

FairyRainDarcy : RT @ClaudiaBen69: Folgorati sulla via di Pregliasco, basta dittatura sanitaria - ClaudiaBen69 : RT @ClaudiaBen69: Folgorati sulla via di Pregliasco, basta dittatura sanitaria - ClaudiaBen69 : Folgorati sulla via di Pregliasco, basta dittatura sanitaria - ivanacristofane : Folgorati sulla via di Pregliasco, basta dittatura sanitaria - globalistIT : Il virologo risponde alle domande sull'eventuale quarta dose -