Personale Ata spedito fino a 200 km di distanza. Il caso di un collaboratore scolastico a Lampedusa nonostante figlio con grave disabilità (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Com'è possibile che un addetto Ata (ausiliari, tecnici e amministrativi) delle scuole del primo ciclo debba essere costretto ad andare a lavorare a 40, 80 o persino 200 chilometri di distanza? Ci sono centinaia di padri e madri di famiglia che vivono disagi pesantissimi, a causa di regole di assegnazione quantomeno bizzarre, se non addirittura assurde". L'articolo .

