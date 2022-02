Pechino 2022, orari gare venerdì 4 febbraio e azzurri in gara: calendario, programma (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel giorno della Cerimonia d’Apertura, l’Italia sarà ancora protagonista nella XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali (4-20 febbraio 2022 a Pechino, in Cina): domani, venerdì 4, non si assegneranno titoli, ma ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per altri 15 azzurri, impegnati tra curling misto, slittino, salto con gli sci, sci alpino e pattinaggio di figura. Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play. calendario E ITALIANI IN gara OLIMPIADI INVERNALI ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel giorno della Cerimonia d’Apertura, l’Italia sarà ancora protagonista nella XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali (4-20, in Cina): domani,4, non si assegneranno titoli, ma ci sarà spazio, tra prove eufficiali, per altri 15, impegnati tra curling misto, slittino, salto con gli sci, sci alpino e pattinaggio di figura. Le Olimpiadi Invernali disaranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito fruibile su Rai Play.E ITALIANI INOLIMPIADI INVERNALI ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - RaiPlay : ?? BUONA LA PRIMA! ???? L'esordio olimpico a #Beijing2022 nel doppio misto di #curling è molto dolce per l'Italia co… - sportface2016 : Le parole di Valentina #Vezzali per tutti gli atleti italiani presenti a #Beijing2022 - ilPostSport : L'Italia punta ad aumentare le medaglie per la terza edizione consecutiva dei Giochi invernali, ma infortuni e cont… -