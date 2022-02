Paxlovid, parte la distribuzione della pillola anti-Covid (Di giovedì 3 febbraio 2022) È passata una settimana da quando l’Ema ha dato la sua approvazione a Paxlovid, la pillola anti-Covid brevettata da Pfizer. L’Agenza Europea del Farmaco, infatti, aveva dato il via libera alla sua distribuzione e la notizia era stata accolta in maniera fiduciosa dai Paesi dell’eurozona. Ma ora quella che era soltanto una speranza diventerà presto una realtà, perlomeno in Italia. E questo perché la fornitura del medicinale potrà avere finalmente inizio. Stando a quanto comunica l’Ansa, in particolare, il Commissario Straordinario per l’emergenza pandemica, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha raggiunto un accordo con la casa farmaceutica statunitense e la consegna dei primi lotti alle Regioni e alle Province Autonome avverrà a partire già da domani. Tra Paxlovid e restrizioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) È passata una settimana da quando l’Ema ha dato la sua approvazione a, labrevettata da Pfizer. L’Agenza Europea del Farmaco, infatti, aveva dato il via libera alla suae la notizia era stata accolta in maniera fiduciosa dai Paesi dell’eurozona. Ma ora quella che era soltanto una speranza diventerà presto una realtà, perlomeno in Italia. E questo perché la fornitura del medicinale potrà avere finalmente inizio. Stando a quanto comunica l’Ansa, in particolare, il Commissario Straordinario per l’emergenza pandemica, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha raggiunto un accordo con la casa farmaceutica statunitense e la consegna dei primi lotti alle Regioni e alle Province Autonome avverrà a partire già da domani. Trae restrizioni ...

