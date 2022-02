Olimpiadi 2022 | slittino | a che ora e dove vedere la prova singolo maschile

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Domenica 6 febbraio alleinvernalisi disputerà la quarta e ultima run deldi. L’Italia tifa per Dominik Fischnaller, fratello di Hans Peter e cugino di Kevin Fischnaller, entrambi nomi noti a livello internazionale. Per l’atleta altoatesino Pechino rappresenta una tappa fondamentale di riscatto dopo che ai Giochi Olimpici di Pyeongchang 2018 la medaglia di bronzo sfumò per soli due millesimi di secondo. Dominik Fischnaller ha tutte le carte in regola per riuscire a portare a casa una medaglia. Ad oggi sono tre i bronzi conquistati ai Campionati del Mondo: i primi due nel 2017 a Igls, in Austria, il terzo alla rassegna iridata didisputata a Sochi nel 2020. Di seguito tutto quello da sapere sull’orario e...