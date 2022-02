Motori F1: le due facce della medaglia dei piloti (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo una pausa invernale che lo ha visto trascorrere due settimane “fissando un soffitto” in quarantena, compreso il giorno di Natale, Daniel Ricciardo è tornato a lavorare questa settimana con la McLaren. Il team ha twittato una foto di Ricciardo in cima alla ruota anteriore sinistra della McLaren MCL35M nella sua fabbrica di Woking, sottolineando che era “già pronto a fare guai in ufficio” prima della sua seconda stagione. Ricciardo trascorrerà del tempo per aggiornarsi in vista del lancio dell’auto del team per il 2022 la prossima settimana, seguito dall’inizio dei test pre-stagionali a Barcellona verso la fine del mese. Red Bull RB18: svelata la data di presentazione Motori F1: una carriera che toglie molti momenti in famiglia L’estate è stata naturalmente importante per tutti i conducenti, ma per quelli provenienti da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo una pausa invernale che lo ha visto trascorrere due settimane “fissando un soffitto” in quarantena, compreso il giorno di Natale, Daniel Ricciardo è tornato a lavorare questa settimana con la McLaren. Il team ha twittato una foto di Ricciardo in cima alla ruota anteriore sinistraMcLaren MCL35M nella sua fabbrica di Woking, sottolineando che era “già pronto a fare guai in ufficio” primasua seconda stagione. Ricciardo trascorrerà del tempo per aggiornarsi in vista del lancio dell’auto del team per il 2022 la prossima settimana, seguito dall’inizio dei test pre-stagionali a Barcellona verso la fine del mese. Red Bull RB18: svelata la data di presentazioneF1: una carriera che toglie molti momenti in famiglia L’estate è stata naturalmente importante per tutti i conducenti, ma per quelli provenienti da ...

Advertising

Michertolame : @Marinettoski @AnDyllinger @ClubAlfaIt Ritengo che la riduzione di peso e dimensioni delle auto sia cosa ancora più… - megamodo : Malgrado le difficoltà di approvvigionamento che colpiscono globalmente l'industria delle mobilità, il mercato dell… - WEtravelbiz : @ATRaircraft ha eseguito con successo una serie di test con #ATR72-600 accumulando sette ore di volo con il 100% di… - Master2001_3 : Imprese italiane, sane oneste, costrette come le navi ormeggiate ed ancorate a tenere i motori in cappa bruciando c… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Il mercato delle due ruote in Italia inizia l'anno con il segno più. Gennaio si chiude con un +5,9%, bene ciclomotori h… -