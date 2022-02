Mattarella: «No a ritardi e incertezze sulle urgenze del Paese, serve profonda riforma della giustizia» (Di giovedì 3 febbraio 2022) «Dalle riforme - ha detto il capo dello Stato - dipende la qualità della democrazia». Dal giuramento alle 21 salve di cannone dal Gianicolo, al discorso Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 3 febbraio 2022) «Dalle riforme - ha detto il capo dello Stato - dipende la qualitàdemocrazia». Dal giuramento alle 21 salve di cannone dal Gianicolo, al discorso

Advertising

Agenzia_Ansa : QUIRINALE | Mattarella: ' No ritardi né incertezze sulle urgenze del Paese. La lotta al virus non è conclusa, non p… - ilfoglio_it : ?? 'Non possiamo permetterci ritardi, né incertezze. Urgenze sanitarie, economiche e sociali ci interpellano'. Il di… - classcnbc : +++#Giuramento #Mattarella: 'Non possiamo permetterci ritardi né incertezze, la lotta contro il virus non è finita… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “La speranza siamo noi”. Ecco, noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva l’Itali… - zazoomblog : Mattarella ha giurato: «Dobbiamo ricostruire lItalia del dopo emergenza no a ritardi e incertezze sulle urgenze del… -