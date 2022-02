Mattarella: “Indispensabile non comprimere i tempi del Parlamento nella valutazione degli atti del governo” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Quel che appare necessario, nell’Indispensabile dialogo collaborativo tra governo e Parlamento è che, particolarmente sugli atti fondamentali di governo del Paese, il Parlamento sia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati. La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi. Appare anche necessario un ricorso ordinato alle diverse fonti normative, rispettoso dei limiti posti dalla Costituzione”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento di fronte ai parlamentari. Alle parole del capo dello Stato è seguita un’ovazione di deputati e senatori presenti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) “Quel che appare necessario, nell’dialogo collaborativo traè che, particolarmente suglifondamentali didel Paese, ilsia sempre posto in condizione di poterli esaminare e valutare conadeguati. La forzata compressione deiparlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei. Appare anche necessario un ricorso ordinato alle diverse fonti normative, rispettoso dei limiti posti dalla Costituzione”. Lo ha detto il presidente Sergionel suo discorso di insediamento di fronte ai parlamentari. Alle parole del capo dello Stato è seguita un’ovazione di deputati e senatori presenti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Indispensabile Il Mattarella - bis si fa picconatore e detta l'agenda delle priorità Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso in Parlamento, ... Tempestività che va comunque sorretta da quell'indispensabile approfondimento dei temi che consente ...

Mattarella: immediata riforma della giustizia, recuperare rigore Per il capo dello Stato 'è indispensabile che le riforme annunciate giungano con immediatezza a ... Per Mattarella 'occorre per questo che venga recuperato un profondo rigore. In sede di Consiglio ...

Mattarella,indispensabile non comprimere tempi Parlamento - Ultima Ora Agenzia ANSA Mattarella: 'da riforme dipende qualità democrazia' Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. "Quel che appare comunque necessario –nell’indispensabile dialogo collaborativo tra ...

MATTARELLA GIURA: INSIEME Secondo Mattarella è indispensabile che le riforme annunciate "giungano con immediatezza a compimento affinché il Consiglio superiore della Magistratura possa svolgere appieno la funzione che gli è ...

