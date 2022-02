LIVE Italia-Usa 5-1 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: gli azzurri rubano la mano e allungano nel terzo end! (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.39: mano RUBATA Italia! Arriva un altro punto per gli azzurri che avranno la mano a disposizione nel prossimo end. Si può andare in fuga! Italia-Usa 5-1 2.36: Situazione intricatissima quando mancano gli ultimi due tiri. Ci sono due stone azzurre a punto ma può ancora accadere di tutto con tantissime stone nella casa 2.33: C’è la stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del terzo end 2.31: Doppia stone Usa a punto dopo i primi 3 tiri del terzo end 2.27: CI SONO 4 PUNTI PER L’Italia!!!! Bravissimi gli azzurri a sfruttare il “regalo” degli avversari che ora devono rimontare! 2.26: L’errore degli Usa! L’Italia può andare per i 4 ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.39:RUBATA! Arriva un altro punto per gliche avranno laa disposizione nel prossimo end. Si può andare in fuga!-Usa 5-1 2.36: Situazione intricatissima quando mancano gli ultimi due tiri. Ci sono due stone azzurre a punto ma può ancora accadere di tutto con tantissime stone nella casa 2.33: C’è la stone azzurra a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri delend 2.31: Doppia stone Usa a punto dopo i primi 3 tiri delend 2.27: CI SONO 4 PUNTI PER L’!!!! Bravissimi glia sfruttare il “regalo” degli avversari che ora devono rimontare! 2.26: L’errore degli Usa! L’può andare per i 4 ...

