Lega Serie A, il nuovo presidente dovrà avere peso politico: serve dialogo con il Governo (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Serie A è alla ricerca del nuovo presidente della Lega. L'opinione comune è che dovrà avere un particolare peso politico Dopo la lettera d'addio di Paolo Dal Pino, la Serie A è alla ricerca del nuovo presidente della Lega. Non c'è ancora un nome ben definito, ma l'opinione comune è che il successore di Dal Pino dovrà avere una qualità in particolare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo numero uno della Serie A dovrà avere un importante peso politico così da poter dialogare apertamente con il Governo e ...

