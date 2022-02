Inter, Sanchez ritorna solo in serata: Lautaro ad Appiano già nel pomeriggio (Di giovedì 3 febbraio 2022) Alexis Sanchez e Lautaro Martinez ritornano all’Inter dopo gli impegni in Nazionale È andata alla grande la pausa delle Nazionali per Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Entrambi i giocatori dell’Inter hanno disputato ottime partite trovando anche la via del gol. I due sono già di ritorno verso Milano dove l’argentino sarà a disposizione di Inzaghi già dal pomeriggio mentre il cileno solo da domani. “Il rientro di Sanchez, infatti, sarà più lungo del previsto, frutto di coincidenze di voli non semplicissime dalla Bolivia fino a Milano, passando per il Cile. Risultato: oggi pomeriggio l’argentino sarà ad Appiano con i compagni, mentre Alexis atterrerà in città ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) AlexisMartinezno all’dopo gli impegni in Nazionale È andata alla grande la pausa delle Nazionali per AlexisMartinez. Entrambi i giocatori dell’hanno disputato ottime partite trovando anche la via del gol. I due sono già di ritorno verso Milano dove l’argentino sarà a disposizione di Inzaghi già dalmentre il cilenoda domani. “Il rientro di, infatti, sarà più lungo del previsto, frutto di coincidenze di voli non semplicissime dalla Bolivia fino a Milano, passando per il Cile. Risultato: oggil’argentino sarà adcon i compagni, mentre Alexis atterrerà in città ...

