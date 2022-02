Il “virologo” Checco Zalone superstar a Sanremo | Elisa in testa alla classifica

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Difficile immaginare una partenza migliore: la seconda serata del Festival disi apre con un commovente ricordo di Monica Vitti, scomparsa in mattinata. “Grande donna e attrice, una delle più grandi del cinema italiano. L’ameremo per sempre”, dichiara Amadeus. L’Ariston le dedica una standing ovation. A rompere il ghiaccio è Sangiovanni, giovane talento vicentino in uscita da Amici da vincitore della categoria canto: con il suo singolo “Farfalle”, porta sul palco leggerezza e spontaneità. Lorena Cesarini, co-conduttrice di serata, raggiunge Amadeus. Prima annuncia il secondo cantante in gara Giovanni Truppi, che si presenta in canottiera – e no: non perché ha scordato la giacca, come scherza Amadeus; poi, fa a gara con la commozione e scuote i cuori del pubblico con un delicato monologo su razzismo e bullismo. Ancora con le lacrime in bilico, si torna ...