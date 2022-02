Il dolce messaggio di Giulia Stabile che supporta Sangiovanni a Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un amore nato tra ‘i banchi di scuola’ (di Amici 20), quello tra Giulia Stabile e Giovanni Pietro Damian, in arte Sangiovanni. I due, giovanissimi, nonostante i numerosi impegni cercano sempre di ritagliarsi uno spazio per vivere la loro relazione e condividere con i numerosissimi follower, sui social, le novità più importanti delle loro carriere. Vi raccomandiamo... Gaia Girace e Margherita Mazzucco de 'L'Amica Geniale' incantano a Sanremo 2022 E proprio sui social, ‘Sangio’ aveva dato la conferma della sua partecipazione alla 72esima Edizione del Festival di Sanremo, dove si è esibito – durante la seconda serata della kermesse musicale – con la sua Farfalle, una canzone che rientra perfettamente nello stile ‘scanzonato‘ ... Leggi su diredonna (Di giovedì 3 febbraio 2022) Un amore nato tra ‘i banchi di scuola’ (di Amici 20), quello trae Giovanni Pietro Damian, in arte. I due, giovanissimi, nonostante i numerosi impegni cercano sempre di ritagliarsi uno spazio per vivere la loro relazione e condividere con i numerosissimi follower, sui social, le novità più importanti delle loro carriere. Vi raccomandiamo... Gaia Girace e Margherita Mazzucco de 'L'Amica Geniale' incantano aE proprio sui social, ‘Sangio’ aveva dato la conferma della sua partecipazione alla 72esima Edizione del Festival di, dove si è esibito – durante la seconda serata della kermesse musicale – con la sua Farfalle, una canzone che rientra perfettamente nello stile ‘scanzonato‘ ...

