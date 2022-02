Il cammino di Becky verso Wrestlemania

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il destino dinella prossima edizione diè ancora da decifrare, non è semplice capire chi sarà la sua sfidante nel ppv più importante dell’anno, ma possiamo partire da alcune considerazioni per provare a svelare l’arcano. Per la Rumble hanno chiaramente scelto un’avversaria di transizione: Doudrop non è ancora pronta per ricoprire certi ruoli, sia la rivalità che il match in sé sono risultati insufficienti. Se a Smackdown il feud heel contro heel tra Reigns e Rollins ha funzionato, non si può dire lo stesso per le atlete di Raw. L’ex amica di Eva Marie non ha catturato l’interesse del pubblico, l’incontro è stato un riempitivo di cui ci dimenticheremo presto. Per il prossimo ppv è stata già annunciata la nuova sfidante, ovvero la sempre rimpianta Lita. Anche in questo caso salvo enormi sorprese si tratterà di una rivalità di ...