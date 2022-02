I medici di base devono essere dipendenti statali con orari, turni e guardie come gli ospedalieri (Di giovedì 3 febbraio 2022) Io l’avevo detto. Sono anni che lo esprimo il mio parere. Ma spesso sono inascoltato. Per questo ho pubblicato un “ricettario” di buone idee in cui dialogo con il mio gatto Regù nella speranza, nomen omen (Regù in tibetano vuol dire Speranza, mi raccomando con la S minuscola!), che qualcuno legga e ascolti. Continuo a sperare che il mio libro “Vita con gatto” capiti nelle mani giuste per cambiare al più presto lo status quo. Alla pagina 241, troverebbe questo spunto: “Gatto, sai cos’è il posto fisso? Vedi, il tuo posto fisso è la tua casa che ti protegge e ti fa vivere. Anche per mia figlia Arianna ho sempre pensato che il posto fisso le avrebbe dato più tranquillità, ma oggi è introvabile. Io credo da anni invece che soprattutto la medicina del territorio (lo storico medico della mutua) non debba essere un libero professionista convenzionato con lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Io l’avevo detto. Sono anni che lo esprimo il mio parere. Ma spesso sono inascoltato. Per questo ho pubblicato un “ricettario” di buone idee in cui dialogo con il mio gatto Regù nella speranza, nomen omen (Regù in tibetano vuol dire Speranza, mi raccomando con la S minuscola!), che qualcuno legga e ascolti. Continuo a sperare che il mio libro “Vita con gatto” capiti nelle mani giuste per cambiare al più presto lo status quo. Alla pagina 241, troverebbe questo spunto: “Gatto, sai cos’è il posto fisso? Vedi, il tuo posto fisso è la tua casa che ti protegge e ti fa vivere. Anche per mia figlia Arianna ho sempre pensato che il posto fisso le avrebbe dato più tranquillità, ma oggi è introvabile. Io credo da anni invece che soprattutto lana del territorio (lo storico medico della mutua) non debbaun libero professionista convenzionato con lo ...

Advertising

marcocappato : Dai medici di base al Premio Nobel Parisi, dalle persone malate e disabili a Dacia Maraini, iniziano a farsi sentir… - AlexBazzaro : Al netto delle tante belle espressioni di umanità, dedizione e serietà, ci sono: Medici di base scomparsi. Da 2 an… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: La denuncia: “Ambulatori assaltati per richieste burocratiche” [Leggi di Natascia Ronchetti] - 76Strix : @tradori E poi senti questa... - Ire_Lica : @antonio475317 @Maria15112786 Quindi non è vero che il personale sanitario è allo stremo? Non è vero che ci sono pe… -