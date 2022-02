Green pass, obbligo fino all'estate: il governo orientato ad estenderlo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Green pass non ha scadenza per i vaccinati con tre dosi, ma tra meno di due mesi non sarà più necessario in molte attività. Salvo proroghe, che sono molto probabili per... Leggi su ilmattino (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilnon ha scadenza per i vaccinati con tre dosi, ma tra meno di due mesi non sarà più necessario in molte attività. Salvo proroghe, che sono molto probabili per...

Advertising

borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - ladyonorato : Naturalmente, ora che dice cose ragionevoli, i #fasciovax lo rinnegano. - HuffPostItalia : I figli sono positivi: mamma organizza un Covid party per far ottenere il Green pass - giulianol : RT @gabrillasarti2: Ferocia green pass, ora vivere in Italia fa davvero paura - Politica - - MatteoRotella : RT @Capezzone: Su @atlanticomag @bertolazzil: il green pass non era il mezzo, ma il fine -