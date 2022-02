“Gli avvisi” alle Camere nel discorso di Mattarella: dalla lotta alle diseguaglianze alla tutela dei tempi del Parlamento. Al centro la dignità (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il richiamo ai “giorni travagliati” che lo hanno spinto ad accettare la rielezione. L’urgenza di andare avanti e i “ritardi che non possiamo permetterci”. Poi i la riflessione sulle istituzioni che devono adattarsi ai tempi e dare “risposte dinamiche“, ma anche garantire la “partecipazione dei giovani”. La necessità di preservare “pace e stabilità” nel quadro europeo. Sergio Mattarella, nel suo discorso di insediamento per il bis davanti al Parlamento, è partito dal rispetto della Costituzione, che sarà suo unico faro anche in questo mandato, e si è concentrato sull’orizzonte verso cui chiede alle istituzioni di lavorare. Quindi la ricostruzione dell’Italia del post emergenza Covid, la riforma della giustizia e la lotta alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il richiamo ai “giorni travagliati” che lo hanno spinto ad accettare la rielezione. L’urgenza di andare avanti e i “ritardi che non possiamo permetterci”. Poi i la riflessione sulle istituzioni che devono adattarsi aie dare “risposte dinamiche“, ma anche garantire la “partecipazione dei giovani”. La necessità di preservare “pace e stabilità” nel quadro europeo. Sergio, nel suodi insediamento per il bis davanti al, è partito dal rispetto della Costituzione, che sarà suo unico faro anche in questo mandato, e si è concentrato sull’orizzonte verso cui chiedeistituzioni di lavorare. Quindi la ricostruzione dell’Italia del post emergenza Covid, la riforma della giustizia e la...

