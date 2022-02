Etoile de Bessèges 2022, Bryan Coquard si aggiudica la seconda tappa! Battuto in volata Pedersen, 5° Bettiol (Di giovedì 3 febbraio 2022) Bryan Coquard vince la seconda tappa dell’Etoile de Bessèges 2022; il francese ha superato brillantemente la prova, soprattutto se si considera il finale in leggera salita, che poteva rappresentare un ostacolo per la vittoria finale ma Coquard (Cofidis) ha saputo resistere avendo la meglio nello sprint finale su Mads Pedersen (Trek-Segafredo), secondo. Niente bis, dunque, per il danese che resta comunque al comando della classifica generale; nella volata decisiva, Pedersen si è dovuto arrendere alla forza dimostrata da Coquard che ha meritato la vittoria per il ritmo e la continuità dimostrata sino all’ultimo, conservando le energie giuste per la volata finale. Coquard ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022)vince latappa dell’de; il francese ha superato brillantemente la prova, soprattutto se si considera il finale in leggera salita, che poteva rappresentare un ostacolo per la vittoria finale ma(Cofidis) ha saputo resistere avendo la meglio nello sprint finale su Mads(Trek-Segafredo), secondo. Niente bis, dunque, per il danese che resta comunque al comando della classifica generale; nelladecisiva,si è dovuto arrendere alla forza dimostrata dache ha meritato la vittoria per il ritmo e la continuità dimostrata sino all’ultimo, conservando le energie giuste per lafinale....

Ultime Notizie dalla rete : Etoile Bessèges Ciclismo, Baroncini: il debutto è già una festa Primo giorno di gara del 2022, prima volta in maglia Trek Segafredo e prima festa per Filippo Baroncini. La tappa inaugurale dell'Etoile de Bessèges è stata infatti vinta dal danese Mads Pedersen, compagno di squadra del ciclista di Massa Lombarda nel team Trek Segafredo. Il campione del Mondo 2019 tra i professionisti ha ...

Bernal, nuovo intervento Pedersen si ritrova all'Etoile de Besseges In Francia la frazione inaugurale dell'Etoile de Besseges va all'ex iridato Mads Pedersen, con Bettiol quarto, Ganna settimo. Al Saudi Tour seconda frazione al colombiano Santiago Buitrago davanti ...

Primo giorno di gara del 2022, prima volta in maglia Trek Segafredo e prima festa per Filippo Baroncini. La tappa inaugurale dell'deè stata infatti vinta dal danese Mads Pedersen, compagno di squadra del ciclista di Massa Lombarda nel team Trek Segafredo. Il campione del Mondo 2019 tra i professionisti ha ...In Francia la frazione inaugurale dell'de Besseges va all'ex iridato Mads Pedersen, con Bettiol quarto, Ganna settimo. Al Saudi Tour seconda frazione al colombiano Santiago Buitrago davanti ...