Enzo Iacchetti positivo al Covid Ezio Greggio è in pausa

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuovo cambio alla conduzione di Striscia la Notizia, ma questa volta non è stato programmato da Antonio Ricci. Purtroppoha contratto ile ovviamente per un po’ non potrà essere dietro al bancone del TG satirico di Canale 5.si prende una piccolaper aspettare l’amico e collega, ma

Advertising

AcerboLivio : Enzo Iacchetti positivo al Covid, a Striscia la Notizia Friscia e Lipari – Corriere della Sera - MattePir92 : Ezio Greggio con Enzo Iacchetti nella loro celebre frase - Italia_Notizie : Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti ha il Covid: lui e Ezio Greggio sostituiti all’ultimo minuto - SerieTvserie : Striscia la Notizia: Enzo Iacchetti positivo al Covid-19, stasera tornano Lipari e Friscia - tvblogit : Striscia la Notizia: Enzo Iacchetti positivo al Covid-19, stasera tornano Lipari e Friscia -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Iacchetti

La produzione del TG satirico ha messo in quarantena lo staff, compreso Ezio Greggio. I due conduttori verrano sostituiti da Sergio Friscia e Roberto Lipari.positivo al Covid e Striscia la Notizia ha messo in quarantena il suo ...Questa volta è risultato positivo il noto attore e conduttore televisivoche, il 5 prossimo febbraio, era atteso a Olginate con il suo show 'Intervista Confidenziale' in programma al ...Difatti, sin dalla sua prima uscita, non ha mai smesso di stupirci. Dopo un periodo di lontananza della storica coppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, sono tornati assicurando al programma ascolti ...Enzo Iacchetti è positivo al Covid e "Striscia la Notizia" ha messo in quarantena il suo staff. La squadra di Antonio Ricci sta applicando le regole anti-Covid che, tra le altre, prevedono di isolare ...