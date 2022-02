Donatella Rettore, senza trasfusione di sangue a Sanremo 2022: malattia e rischi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Donatella Rettore è in gara a Sanremo 2022 con Ditonellapiaga sulle note di “Chimica”. La celebre artista, prima di arrivare sul palcoscenico del Teatro Ariston ha raccontato tra le pagine del settimanale DiPiù, di non aver potuto fare la consueta trasfusione per tenere a bada la talassemia, malattia di cui soffre da oltre 30 anni.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 3 febbraio 2022)è in gara acon Ditonellapiaga sulle note di “Chimica”. La celebre artista, prima di arrivare sul palcoscenico del Teatro Ariston ha raccontato tra le pagine del settimanale DiPiù, di non aver potuto fare la consuetaper tenere a bada la talassemia,di cui soffre da oltre 30 anni.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

