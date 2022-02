(Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che questa combinazione fra la variante Omicron e il fatto che agisca su una popolazione vaccinata consentirà una progressiva ripresa delle attività. E' chiaro che prima calano i, prima calano i decessi, prima sarà possibile rimodulare in senso meno restrittivo l'uso del. Con ildelle terapie intensive, avendo una larga parte della popolazione vaccinata e con il virus che circola in maniera trascurabile, ilad un certo punto. Quando, è difficile saperlo, ma il trend è quello”. A dirlo il sottosegretario alla Salute Pierpaoloa Dritto e rovescio su Rete4. (ITALPRESS).

Advertising

TgLa7 : ++ #Covid, #Sileri: probabile fine stato emergenza al 31 marzo ++ Per quella data tolte restrizioni. #Greenpass sar… - Adnkronos : #Covid, Sileri: '#Greenpass e vaccini vanno ripensati'. - Agenzia_Ansa : Covid, il sottosegretario alla Salute Sileri annuncia 'nelle prossime settimane cambiamento delle nostre vite'. 'Va… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, Sileri “Con i vaccini e calo dei numeri green pass scomparirà” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, Sileri “Con i vaccini e calo dei numeri green pass scomparirà” - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

...di corruzione e minacce ricevute per la destinazione dei fondi pubblici per l'emergenza, gli viene assegnata la scorta. La moglie Giada Nurry e i figli: la vita privata di Pierpaolo...'Non c'è nessun obbligo per i vaccini ai bambini - precisa- non c'è nessuna imposizione. Il ... specialmente quelli che non hanno il? 'Sarà un atto dovuto normalizzare tutto questo. Lo si ...Quando, è difficile saperlo, ma il trend è quello”. A dirlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Dritto e rovescio su Rete4.Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute ... specialmente quelli che non hanno il covid? “Sarà un atto dovuto normalizzare tutto questo. Lo si potrà fare quando la circolazione del virus sarà più ...