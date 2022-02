Continua la battaglia tra Fed e Bce (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Banca centrale europea lascia inalterati i tassi d’interesse da sottozero a zero né cambia linea rispetto a dicembre: fine degli acquisti del programma pandemico a marzo, reinvestimento fino al 2024 del capitale, e massima flessibilità. Unica concessione a chi aspettava una stretta per l’aumento al 5,1 per cento dell’inflazione nell’Eurozona l’impegno a un “costante monitoraggio dei prezzi”. Le previsioni del Financial Times di due rialzi nel 2022 sono state smentite già in mattinata dalla Reuters che indicava il tutto invariato. Ciò non ha impedito allo spread italiano di riportarsi a ridosso dei 150 punti, vanificando l’effetto del bis di Sergio Mattarella e Mario Draghi: l’Italia dovrà puntare sulle riforme più che sul sostegno monetario. Ma perché di fronte a prezzi in rialzo la Bce e la Fed reagiscono in maniera opposta? Christine Lagarde ha citato come cause prime ma ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Banca centrale europea lascia inalterati i tassi d’interesse da sottozero a zero né cambia linea rispetto a dicembre: fine degli acquisti del programma pandemico a marzo, reinvestimento fino al 2024 del capitale, e massima flessibilità. Unica concessione a chi aspettava una stretta per l’aumento al 5,1 per cento dell’inflazione nell’Eurozona l’impegno a un “costante monitoraggio dei prezzi”. Le previsioni del Financial Times di due rialzi nel 2022 sono state smentite già in mattinata dalla Reuters che indicava il tutto invariato. Ciò non ha impedito allo spread italiano di riportarsi a ridosso dei 150 punti, vanificando l’effetto del bis di Sergio Mattarella e Mario Draghi: l’Italia dovrà puntare sulle riforme più che sul sostegno monetario. Ma perché di fronte a prezzi in rialzo la Bce e la Fed reagiscono in maniera opposta? Christine Lagarde ha citato come cause prime ma ...

Advertising

nunziapenelope : @Onestep84356153 @FrancescaToesca Potrei dire che e’ colpa dei non vaccinati se il virus continua a girare, ma per… - giancola72 : RT @confartigianato: 'Bonus #edilizia e riqualificazione energetica, sbloccare #cessionecrediti per garantire #crescita e #lavoro' è l'app… - topinoalene : @strange_days_82 Io adoro quest’uomo ed è naturale che dopo due anni di continue prese per il culo anche lui perda… - graziella_lai : RT @confartigianato: 'Bonus #edilizia e riqualificazione energetica, sbloccare #cessionecrediti per garantire #crescita e #lavoro' è l'app… - confartigiavr : 'Bonus #edilizia e riqualificazione energetica, sbloccare #cessionecrediti per garantire #crescita e #lavoro' è l'… -