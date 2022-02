Bullismo, rapporto Terre des Hommes: vittima un adolescente su due (Di giovedì 3 febbraio 2022) I ragazzi sanno benissimo quale sia il nemico: Bullismo e cyberBullismo. Ecco i principali rischi percepiti dagli adolescenti, che raccontano "il profondo dolore" provato per discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale, offese razziste, bodyshaming, atti di denigrazione, violenza e incitazione al suicidio. Dalla ricerca dell'Osservatorio Indifesa 2021 realizzato da Terre des Hommes e OneDay, con l'aiuto di ScuolaZoo e delle sue community, che ha coinvolto quasi 2000 ragazzi e ragazze dai 14 ai 26 anni, emerge anche il fortissimo disagio psicologico che la pandemia ha esasperato. Di quei ragazzi che vediamo in giro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, il 37,5% (quasi 4 su 10) teme l'isolamento sociale e ha paura di soffrire di depressione (il 35%). Due su 10 si sentono soli. Tra le cause della solitudine il 31% ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 febbraio 2022) I ragazzi sanno benissimo quale sia il nemico:e cyber. Ecco i principali rischi percepiti dagli adolescenti, che raccontano "il profondo dolore" provato per discriminazioni a causa dell'orientamento sessuale, offese razziste, bodyshaming, atti di denigrazione, violenza e incitazione al suicidio. Dalla ricerca dell'Osservatorio Indifesa 2021 realizzato dadese OneDay, con l'aiuto di ScuolaZoo e delle sue community, che ha coinvolto quasi 2000 ragazzi e ragazze dai 14 ai 26 anni, emerge anche il fortissimo disagio psicologico che la pandemia ha esasperato. Di quei ragazzi che vediamo in giro, dei nostri figli, dei nostri nipoti, il 37,5% (quasi 4 su 10) teme l'isolamento sociale e ha paura di soffrire di depressione (il 35%). Due su 10 si sentono soli. Tra le cause della solitudine il 31% ...

