Accusa di abuso di potere | sospeso per un anno l’arbitro che ha squalificato Djokovic agli Us Open

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Squalifica di dodici mesi all’indirizzo di Soeren Friemel,tedesco che nel 2020UsavevaNovaktra le polemiche a causa del gesto del serbo che in una sfuriata lanciò una pallina nei confronti di una raccattapalle nel match contro Carreno Busta. Il giudice di sedia, tra i più noti al mondo, avrebbe commessodiin seguito a un’indagine interna resa nota dall’ITF, che ha parlato brevemente della dinamica tramite un portavoce: “La denuncia era che Soeren ha fatto commenti e inviti inappropriati a un individuo (un arbitro uomo più giovane, ndr). Il problema era la situazione di squilibrio di, che ha portato l’inquirente e la commissione a riscontrare una violazione del codice”. I due casi non ...

Advertising

fabbri333 : RT @ilriformista: La ragazza che ha denunciato 'ha descritto i particolari dell'abuso subito, descrivendone lucidamente ogni dettaglio, anc… - mariamacina : RT @ilriformista: La ragazza che ha denunciato 'ha descritto i particolari dell'abuso subito, descrivendone lucidamente ogni dettaglio, anc… - ilriformista : La ragazza che ha denunciato 'ha descritto i particolari dell'abuso subito, descrivendone lucidamente ogni dettagli… - narukamisaiguu : @SongScales Che poi non capisco perché sta gente mette becco in un post che è specificamente a proposito di chi bla… - Loredanataberl1 : RT @Corriere: L’accusa è pesante: violenza sessuale su minorenne con l’aggravante dell’abuso delle condizioni psicofisiche alterate https… -

Ultime Notizie dalla rete : Accusa abuso

Il Fatto Quotidiano

In questi giorni sottonon è stato messo solo l'alternanza scuola lavoro ma l'intero ... Viene previsto solo un "bottone rosso" in caso die violazione della Carta, che però per l'iter che ...L'è gravissima: avere abusato di una studentessa universitaria approfittando della fatto che la ... La ragazza, scrive il giudice, 'ha descritto i particolari dell'subito, descrivendone ...“Abusato della sua funzione e della minorata difesa della donna ... Gaetano Notaro è stato quindi arrestato con l’accusa di violenza sessuale e posto agli arresti domiciliari. Il 36enne è il ...E’ accusato di avere abusato di tre sue pazienti ... Grasso, attraverso il suo avvocato, Vincenzo Lo Re, ha sempre respinto questa versione dei fatti. L’accusa del Pm Le tre presunte vittime avrebbero ...